Les Éclaireurs : Que révèlent les crises de la nature de nos sociétés ? sur Auvio

Epidémies, famines, guerres ne se reproduisent pas à l'identique au cours de l'histoire. Mais ces épisodes révèlent les failles et les forces de nos sociétés passées (et présentes). Elles mettent en lumière la volonté et la capacité d'agir politique, l'état des systèmes de santé, le poids de l'intérêt économique ... Le 9 mai 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) recevait dans LES ECLAIREURS Alexis Wilkin, spécialiste de l'histoire et de la gestion des crises, comme enjeu politique et institutionnel au Moyen Age, Directeur de l'Unité de recherche SOCIAMM (Sociétés anciennes, médiévales et modernes) à l'ULB.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs