Les Éclaireurs : La conscience et l'écrivain-traducteur sur Auvio

Ce samedi 19 décembre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS : Clément Dessy, Chercheur qualifié FNRS au Département d'enseignement de Langues et Lettres de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de l'ULB ; ses recherches portent sur les Nabis, et sur les écrivains-traducteurs et la circulation transnationale des œuvres littéraires à la fin du XIXème siècle ; & Olivia Gosseries, Chercheure qualifiée FNRS et co-directrice du Coma Science Group à l'ULiège ; elle travaille sur le développement de marqueurs de conscience cliniques et paracliniques dans le but d'améliorer le diagnostic, le pronostic et les traitements des patients végétatifs/non-répondants et en état de conscience minimale.

