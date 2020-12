L’âgisme & le Mouton Ce samedi 12 décembre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS : Stéphane Adam, neurospychologue, Chargé de cours à l’Université de Liège et responsable de l’Unité de Psychologie de la Sénescence ; ses travaux visent à comprendre et à déconstruire les stéréotypes envers les aînés et les discriminations qui en découlent, et, Fanny Hontoir, médecin vétérinaire et Chargée de Recherches FNRS à l'Université de Namur ,dans l'équipe de recherche OASIS - NARILIS, dont elle dirige le laboratoire. Ses travaux visent à mieux comprendre l’arthrose – qui affecte l’humain et l’animal – pour poser un diagnostic plus précoce et à terme, élaborer des traitements. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE