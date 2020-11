Les Éclaireurs : Des noeuds et des nanofils d'argent sur Auvio

Ce samedi 28 novembre 2020, les invités de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Fathi Ben Aribi, Chargé de recherches FNRS en postdoctorat à l'UClouvain, chercheur en Mathématiques, spécialiste de la Théorie des Nœuds, et Dui Nguyen, Ingénieur civil physicien de l'ULiège (Unité CESAM) dont les recherches portent sur des matériaux semi-conducteurs et la physique des dispositifs nanoélectroniques. Il s'intéresse en particulier à une classe de matériaux qui possèdent la particularité de combiner deux propriétés simultanément : la conductivité électrique et la transparence optique. Tous deux expliqueront leurs travaux et leurs applications, parfois inattendues, dans nos vies quotidiennes !

Fathi Ben Aribi et Duy Nguyen participent à la Nuit européenne des Chercheurs. L'édition de cette année est principalement virtuelle et se tient du 23 au 29 novembre 2020.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs