Les Éclaireurs : La tablette maléfique de Tongres ! sur Auvio

La tablette maléfique de Tongres ! Ce samedi 21 novembre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS : Marie-Thérèse Charlier, Professeur ordinaire honoraire à l’ULB au Département d’enseignement d’Histoire, Arts et Archéologie & Alain Delattre, Helléniste, Egyptologue, Professeur à l’ULB et Directeur d’études à l’École pratique des hautes études à Paris. Tous deux ont participé, avec une équipe multidisciplinaire, à l’étude et au décryptage d’une tablette de malédiction avec des inscriptions en grec et en latin et des dessins. Cette tablette d’envoûtement, découverte lors de fouilles dans la ville de Tongres, est exceptionnelle à plusieurs titres et témoigne de la circulation des pratiques magiques orientales jusqu’aux confins de l’empire romain, c’est-à-dire chez nous ! Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE