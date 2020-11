Les Éclaireurs : Le goût, l’odorat et la cryptographie sur Auvio

Le goût, l’odorat et la cryptographie Ce samedi 14 novembre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS : Jérôme Lechien, Docteur en médecine et docteur en Science, Professeur d’Anatomie et Physiologie à l’UMons et Chef de clinique en ORL et Chirurgie cervico-faciale à l’hôpital Foch à Paris. Jérôme Lechien a initié la première étude qui a montré les pertes de goût et d’odorat chez les patients Covid19. L’étude est relancée pour évaluer cette fois les traitements, par administration de cortisone, ainsi que les défenses immunitaires et les réactions inflammatoires chez les patients. Notre autre invité sera l’un des nouveaux Chercheurs qualifiés FNRS Thomas Peters, Docteur en Sciences de l’ingénieur et chercheur spécialisé en Cryptographie.