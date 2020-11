Les Éclaireurs : L’internet augmenté, le cerveau plastique et la flore de l’hypertendu. sur Auvio

L’internet augmenté, le cerveau plastique et la flore de l’hypertendu. Ce samedi 7 novembre 2020, les invités de Fabienne Vande Meerssche dans LES ECLAIREURS sont : Olivier Bonaventure, Docteur en Informatique, Chercheur et Professeur en Ingénierie informatique à l'UCLouvain ; François Jouret, Clinicien-Chercheur FNRS en néphrologie, Professeur à l’ULiège et Chef de Clinique au CHU de Liège & Laurence Ris, Docteure et Maître de recherches FNRS, spécialiste en neurosciences, Professeure à la Faculté de Médecine et Pharmacie de l’UMONS.