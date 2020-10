Les Éclaireurs : Les logiciels sur mesure, les métaux magnétiques et les transgressions sexuelles sur Auvio

Les logiciels sur mesure, les métaux magnétiques et les transgressions sexuelles Ce samedi 31 octobre 2020, les invités de Fabienne Vande Meerssche dans LES ECLAIREURS sont : Bertrand Dupé, Théoricien en Sciences des matériaux, Chercheur qualifié FNRS à l’Université de Liège ; Vincent Englebert, Professeur à la Faculté Informatique de l’UNamur et membre du l’Institut de recherches NADI ; et Sophie Leclère, rédactrice du blog What Sup, coordinatrice du projet PhDs@Work et Docteure en Histoire médiévale. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE