Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. Sahara vert & Trafic cellulaire Ce samedi 10 octobre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Emmanuelle Honoré, Archéologue, Préhistorienne et Post-doctorante au Centre d’Anthropologie Sociale de l’ULB ; elle étudie notamment des décorations rupestres sur le plus important site d’art préhistorique d’Afrique (des milliers de peintures et gravures d’animaux sauvages, figures humaines, ou encore une vingtaine de scènes impliquant une bête composite, parfois appelée "la bête sans tête") datant d’il y a environ 8 mille ans & Henri-François Renard, Docteur en sciences agronomiques et Ingénierie biologique et Professeur assistant à l’UNamur où il est membre de l’URBC (Unité de recherche en biologie cellulaire animale) et de l’Institut NARILIS (Namur Research Institute for Life sciences), qui étudie notamment le trafic hallucinant qui se produit dans les membranes de nos cellules.