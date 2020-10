Les Éclaireurs : Sahara vert & Trafic cellulaire sur Auvio

Ce samedi 10 octobre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Emmanuelle Honoré, Archéologue, Préhistorienne et Post-doctorante au Centre d'Anthropologie Sociale de l'ULB & Henri François Renard, Docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique et Professeur assistant à l'UNamur où il est membre de l'URBC (Unité de recherche en biologie cellulaire animale) et de l'Institut NARILIS (Namur Research Institute for Life sciences).

