Les Éclaireurs : La Médina et le Téléscope sur Auvio

Ce samedi 3 octobre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Iman Batita, Architecte urbaniste, doctorante en Art de Bâtir (Service Arts et Techniques de Représentation) de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’UMons ; ses recherches portent sur la réappropriation du patrimoine des centres urbains historiques, et singulièrement la Médina de Tunis, &, Christophe Collette, Ingénieur physicien, Chercheur dans l’Unité de recherche Aérospatiale et Mécanique de la Faculté des Sciences appliquées à l’ULiège où il dirige le Laboratoire de mécatronique de précision. Il a récemment obtenu une prestigieuse bourse européenne (ERC Consolidator Grant) pour poursuivre ses recherches (projet SILENT) et il coordonne le projet E-test qui vise à valider la technologie du télescope Einstein et développer un observatoire sous-terrain en EUREGIO Meuse-Rhin. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE