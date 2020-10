Les Éclaireurs : La Médina et le Télescope sur Auvio

Ce samedi 3 octobre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Iman Batita, Architecte urbaniste, doctorante en Architecture et Communication (Service Arts et Techniques de Représentation) de la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme de l'UMons & Christophe Collette, Ingénieur physicien, Chercheur dans l'unité de recherche Aérospatiale et Mécanique de la Faculté des Sciences appliquées à l'ULiège où il dirige le Laboratoire de mécatronique de précision.

