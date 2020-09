Les Éclaireurs : Asthme et Brucellose : les avancées sur Auvio

Ce samedi, Fabienne Vande Meerssche reçoit dans LES ECLAIREURS : Xavier De Bolle, Biologiste et Professeur ordinaire à l’UNamur, qui travaille sur la biologie moléculaire de la bactérie Brucella. Cette bactérie provoque la brucellose, une maladie qui affecte de nombreux mammifères sauvages et domestiques, et qui est transmissible à l’homme, et Coraline Radermecker, Médecin Vétérinaire, Docteure en Immunologie et chercheuse au GIGA de l’Uliège. Les recherches de Coraline portent sur le système immunitaire inné (les cellules du système de défense de notre organisme) dont la compréhension est un enjeu majeur en termes de santé publique : la prévalence d’asthme allergique ne cesse, en effet, d’augmenter dans la population. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE