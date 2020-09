Ce samedi, les invité.es de Fabienne Vande Meerssche sont : Thibaut Jacquinet, Maître-assistant et Maître de formation pratique à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (Henallux) et Chercheur sur le projet EUR&QUA visant le développement d’un espace transfrontalier de protection internationale de l’enfance, & Clarisse Koren, Architecte et Lauréate 2020 des HERA Awards dans la catégorie « alimentation soutenable », autrice d’une recherche sur les liens entre architecture, urbanisme et alimentation. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE