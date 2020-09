Ce samedi 5 septembre 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Pierre Delmelle, Ingénieur chimiste et des industries agricoles, Professeur à la Faculté des Bioingénieurs de l'UCLouvain et membre de l'Earth and Life Institute (UCLouvain)& Noa Ligot, Bioingénieur et Doctorante au Earth and Life Institute à l'UCLouvain.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs