Les Éclaireurs : La qualité vocale, le développement personnel, et le conseiller du pape sur Auvio

La qualité vocale, le développement personnel, et le conseiller du pape Les invité.es de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont Bernard Harmegnies, Docteur en Sciences psychopédagogiques, Fondateur et Président de l’Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage à l’UMONS et Président de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut ; Nicolas Marquis, Docteur en Sciences sociales et politiques, Co-Directeur du CASPER à l’Université Saint Louis-Bruxelles & Eva Trizzullo, Aspirante FNRS, doctorante en Histoire de l’Art et Archéologie, attachée à l’UR Transitions de l’ULiège. .