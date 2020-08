Les Éclaireurs : LLa dynamique des glaciers, les arts de la scène et la qualité de l’eau sur Auvio

LLa dynamique des glaciers, les arts de la scène et la qualité de l’eau Les invité.es de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont Aurore Degré, Ingénieure agronome en Génie rural, professeur à Gembloux Agro Bio Tech, directeure des études du master bioingénieur en Sciences et Technologies de l’environnement et responsable du projet AIL for Water Quality ; Frank Pattyn, Glaciologue, Professeur à l’ULB, co-directeur du Laboratoire de Glaciologie, Chef du Département Géosciences, Environnement et Société et actuel Président du Comité national belge de recherche sur l'Antarctique et Antoine Vandenbulke, doctorant en Sciences juridiques à l’Université de Liège ; sa recherche porte sur les aspects juridiques du financement public des arts de la scène en Belgique, en France et aux États-Unis.