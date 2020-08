Les Éclaireurs : Darwin, l’apprentissage et le Livre de la Renaissance sur Auvio

Darwin, l’apprentissage et le Livre de la Renaissance Les invité.es de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont : Renaud Adam, chercheur au service d’Histoire moderne de l’ULiège, spécialiste du Livre de la Renaissance, Président du Conseil scientifique de l’Unité de Recherches sur le Moyen Âge et la première Modernité « Transitions » ; Stéphanie Fabry , enseignante, Maître assistant chercheure en Pédagogie en formation des enseignants à Henallux (Haute Ecole Namur, Liège, Luxembourg) & Caroline Nieberding, professeure en Ecologie et Evolution à UCLouvain, responsable de l'équipe "Ecologie évolutive et génétique" et co- coordinatrice de l’initiative #WeChangeForLife