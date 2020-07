Les Éclaireurs : Changer d’ère ! Prendre le temps de comprendre les métamorphoses du monde, et… redevenir terrestres ! sur Auvio

Ce samedi 25 juillet 2020, Fabienne Vande Meerssche consacre l’émission au projet éditorial #Imagine 2020 du magazine imagine DEMAIN LE MONDE. Les invités sont le rédacteur en chef Hugues Dorzée, la journaliste Sarah Freres, ainsi que deux membres du comité d’accompagnement, les Pisteurs : Fatima Zibouh, politologue, doctorante au Cedem (ULiège), experte inclusion/discrimination chez Actiris et co-fondatrice du projet Women 100 et David Méndez Yépez, économiste et musicien (Chicos y Mendez). Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE