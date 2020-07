Les Éclaireurs : Histoire des zoos par les animaux sur Auvio

Ce samedi 18 juillet 2020, l'invitée de Fabienne Vande Meerssche dans LES ECLAIREURS est Violette Pouillard, docteure en Histoire, auteure d'une thèse sur l'histoire des jardins zoologiques -Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris, zoo de Londres et zoo d'Anvers- de 1793 à nos jours. Un livre issu de ses recherches doctorales a été publié sous le titre « Histoire des zoos par les animaux. Impérialisme, Contrôle, Conservation » . Violette Pouillard est chargée de recherche FWO, au Département d'Histoire de l'Université de Gand , affiliée au groupe de recherche ECC (Economies, Comparaisons, Connections) et chargée de recherche FNRS à l'ULB, affiliée au groupe de recherche MMC (Mondes Modernes et Contemporains). Violette Pouillard est aussi membre associée du LARHRA (Laboratoire de recherche histoire Rhône-Alpes) à l'Université Jean Moulin-Lyon 3.