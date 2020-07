Les Éclaireurs : Moyen Orient, Effet Papillon et Economie Vertueuse sur Auvio

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. Ce samedi 11 juillet 2020, Fabienne Vande Meerssche reçoit dans LES ECLAIREURS : Didier Leroy, Docteur en Sciences sociales, politiques et militaires, Chercheur à l’Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD) et Assistant au Centre d’Etudes de la Coopération Internationale et du développement à l’ULB ; Quentin Menet, Docteur en Mathématiques, Chercheur qualifié FNRS à l’Université de Mons & Coralie Muylaert, Doctorante à Gembloux Agro-Bio Tech/Université de Liège et collaboratrice de recherche sur le projet Brufonctionnel.