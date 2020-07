Les Éclaireurs : Les dynasties politiques démocratiques : gardiennes de la démocratie ? sur Auvio

Le 10 juillet 1940, l’Assemblée nationale accordait les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Ce vote mit fin à la IIIème République, aboutit à la mise en place du Régime de Vichy et engagea la France sur la voie de la collaboration. Les pleins pouvoirs furent votés à une écrasante majorité ; seuls 80 parlementaires s’y sont opposés. Parmi eux, les descendants de dynasties politiques démocratiques étaient sur-représentés… Ce samedi 4 juillet 2020, à quelques jours de la date anniversaire de ce vote historique, Fabienne Vande Meerssche reçoit dans LES ECLAIREURS Jean Lacroix, Aspirant FRESH du FNRS, Pierre-Guillaume Méon, Professeur de Science économique et Directeur du Centre Emile Bernheim à l’ULB & Kim Oosterlinck, Professeur de Finance et chercheur au CEPR (Centre for Economic Policy Research). Ces chercheurs, tous trois issus ou affiliés à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l’ULB, ont analysé statistiquement les profils des parlementaires dans l’étude « Un effet positif des dynasties politiques : le cas du vote des pleins pouvoirs du 10 juillet 1940 » publiée par le CEPR dans le cadre de son programme de recherche en Histoire économique.