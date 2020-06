Ce samedi 27 juin 2020, les invités de Fabienne Vande Meerssche dans LES ECLAIREURS sont Anne-Emmanuelle Bourgaux, constitutionnaliste à l'UMONS, chargée de cours en Droit constitutionnel, Histoire du droit et Droits et libertés à l'Ecole de droit cogérée par l'UMONS et l'ULB & Goulven Laruelle, Géochimiste, spécialiste de l’Océan côtier, Chercheur qualifié FNRS au Département Géosciences, Environnement et Société de l’ULB