Les Éclaireurs : Dernières nouvelles des dinos ! sur Auvio

Ce samedi 20 juin 2020, Fabienne Vande Meerssche reçoit dans LES ECLAIREURS deux chercheurs spécialistes des dinosaures : Pascal Godefroit, Biologiste, Docteur en Géologie Minéralogie, Paléontologue, Directeur du Département « Terre et Histoire de la Vie » à l'Institut royal des Sciences naturelles, et Benjamin Jentgen-Ceschino, Doctorant en Paléobiologie animale à l'EDDy Lab à Université de Liège et à l'AMGC de la VUB.

