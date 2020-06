Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. Ce samedi 13 juin 2020, les invités de Fabienne Vande Meerssche dans LES ECLAIREURS sont Chloé Ponsart, Ingénieure Civile, spécialisée en Génie électrique, Project Manager chez Emphase Environnement, Lauréate 2020 Hera Awards dans la catégorie « Ingénierie soutenable » pour sa recherche sur l’utilisation des carrières wallonnes désaffectées comme puits énergétiques du futur ; & Elise Van Schingen, harpiste, titulaire d’un Master du Conservatoire de Namur, et Doctorante en Musicologie à l’UClouvain, dont la recherche porte sur les fanfares et harmonies qui se sont développées dans le milieu industriel des charbonnages en Belgique, à la Belle Epoque.