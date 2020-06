Ce samedi 6 juin 2020,les invités de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Jonathan Collin, Docteur en Anthropologie, Chercheur et Chargé de cours en Sciences sociales à la Haute Ecole Léonard de Vinci, Responsable du laboratoire " Education, Migration et Interculturalité " et auteur d’une thèse sur la condition noire des jeunes afro-descendants, sous le titre " Bande à part ou Quête d’appartenance " & Doris Michel, photographe et graphiste, auteure d’une recherche sur la pratique artistique en prison (menée avec des détenues de Lantin). Ce mémoire de Master en Communication visuelle et graphique -Design social et numérique à l’ESA (École supérieure des Arts - Saint-Luc, Liège) fut nominé aux Hera Awards 2020.*