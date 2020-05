Les Éclaireurs : La Revue Nouvelle & L'hôpital durable sur Auvio

Ce samedi 23 mai 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Renaud Maes, Docteur en Sciences (Physique) et Docteur en Sciences sociales et politiques (Sciences du Travail) de l'ULB, et Rédacteur en chef de LA REVUE NOUVELLE, & Bénédicte Potelle, titulaire d'un Master en Sciences de la Santé publique à finalité « Gestion hospitalière et management humain » à l'UCLouvain, et « acheteuse » au service des achats de la Clinique Universitaire Saint Luc.

