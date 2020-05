Les Éclaireurs : La femme objet, l’armée des papes et la résistance aux traitements anti cancéreux sur Auvio

Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Philippe Bernard, Docteur en Sciences Psychologiques- Centre de Recherche en Psychologie Sociale et Interculturelle de ULB; Cyril Corbet, Docteur en biologie cellulaire- Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC)de l'UCLouvain & Christophe Masson, Docteur en Histoire, Art et Archéologie- Unité de recherche Transitions de l'ULiège. Ces invités figurent parmi les 13 nouveaux Chercheurs Qualifiés F.N.R.S. En 2019, 124 demandes ont été introduites pour le poste de Chercheur permanent, évaluées par des experts internationaux, puis analysées par 14 commissions scientifiques du FNRS.