Les Éclaireurs : Technologie verte et éthique d'Internet sur Auvio

Ce samedi 4 avril 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Maxime Lambrecht, Chercheur FNRS en Ethique et en Droit de l'Internet, spécialisé en théories de la justice et en propriété intellectuelle au JurisLab de l'Université Libre de Bruxelles & Sophie Morin, Ingénieure en Chimie et Biotechnologies de l'Université de Strasbourg, spécialisée dans l'Environnement et Assistante de recherche de l'ULiège - Gembloux Agro Bio-tech, dans le Laboratoire de Biomasse et Technologies Vertes.

