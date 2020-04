Les Éclaireurs : Technologies vertes / Droit et éthique d’Internet sur Auvio

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. Ce samedi 4 avril 2020, Fabienne Vande Meerssche reçoit dans LES ECLAIREURS : Maxime Lambrecht, Chercheur FNRS en Ethique et en Droit de l’Internet, spécialisé en théories de la justice et en propriété intellectuelle au JurisLab de l’Université Libre de Bruxelles, professeur invité à l’UCLouvain et à l’Ecole de Recherche Graphique, animateur d’une chaîne Youtube (où il rend accessibles des sujets tels que le droit d’internet, la propriété intellectuelle et les théories de la justice), & Sophie Morin, Ingénieure en Chimie et Biotechnologies de l’Université de Strasbourg, spécialisée dans l’Environnement et Assistante de recherche au Laboratoire de Biomasse et Technologies Vertes, de Gembloux Agro Bio-tech (Uliège ). Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE