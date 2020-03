Les Éclaireurs : Les Eclaireurs sur Auvio

Ce samedi 21 mars 2020, Fabienne Vande Meerssche reçoit dans Les Eclaireurs deux invités enregistrés par téléphone pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire): Philippe Defeyt, chercheur en Economie sociale et co-fondateur de l'Institut pour un Développement durable qui a réalisé une étude sur le thème " Vivre seul.e mais pendant combien d'années ? " & Frédéric Duprez, Kinésithérapeute, Maître-assistant à la Haute Ecole Condorcet de Tournai, Praticien hospitalier aux soins intensifs de la Clinique Epicura (site de Hornu) et qui mène des recherches sur l'amélioration de l'oxygénation des patients et des bébés prématurés.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs