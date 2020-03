Les Éclaireurs : L’écrivain iconographe, la carnosine et la domestication de la banane … sur Auvio

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne VANDE MEERSSCHE donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. Les invités de Fabienne Vande Meerssche, ce samedi 14 mars, dans LES ECLAIREURS sont Akeila Bellahcène, Docteure en sciences biomédicales expérimentales, Directrice de recherches FNRS au Laboratoire sur les Métastases (GIGA-Cancer de l’ULiège) ; Pierre de Maret, archéologue et anthropologue, Professeur et Pro-recteur de l’ULB & Anne Reverseau, Chercheure qualifiée FNRS, Centre de recherche sur l’Imaginaire (CRI) de l’UCLouvain.