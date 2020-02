Les Éclaireurs : L'internet augmenté, le cerveau plastique et la flore de l'hypertendu. sur Auvio

Ce samedi 1er février 2020, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Olivier Bonaventure, Docteur en Informatique, Chercheur et Professeur en Ingénierie informatique à l'UCLouvain ; François Jouret, Chef de Clinique au CHU de Liège et Clinicien-Chercheur du FNRS au GIGA de l'ULiège & Laurence Ris, Docteure et Maître de recherches FNRS, Professeure à la Faculté de Médecine et Pharmacie de l'UMONS.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs