Les Éclaireurs : Le médicament 3D, la sirène et le service au tennis sur Auvio

Ce samedi 28 septembre 2019, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) recevait dans LES ECLAIREURS : Jonathan Goole, Professeur, vice-doyen de la Faculté de Pharmacie, et chercheur au Laboratoire de Pharmacie Galénique et Biopharmacie de l'ULB; Anna Raimondo, Master en Arts Sonores à l'University of the Arts of London et doctorante en Art et Sciences de l'Art à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles & à l'ULB ; & François Tubez, licencié en Education Physique, Master en Kinésithérapie et Docteur en Sciences de la Motricité ULiège, Enseignant à la HERS Libramont.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs