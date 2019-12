Les Éclaireurs : Mythologies flamandes, Fritco²t et Dénonciation fiscale sur Auvio

Les invités de Fabienne Vande Meerssche ce samedi dans LES ECLAIREURS sont Amélie Lachapelle, doctorante aspirante FNRS, dont la thèse en cours porte sur la dénonciation fiscale et le respect des droits fondamentaux, Chercheure Senior au Centre de Recherche Information, Droit et Société à l’Université de Namur et membre associée du Centre de Recherche sur l'État et la Constitution à l’Université de Louvain ; Grégoire Léonard, chargé de cours en Sciences appliquées- département de Génie Chimique- de l’ULiège et coordinateur du projet FRITCO²T consacré aux nouvelles voies de capture et de réutilisation du CO2, &, Karel Vanhaesebrouck, dramaturge et essayiste, chargé de cours en Histoire et Esthétique du spectacle vivant à l’ULB, où il dirige le Centre de Recherche en Cinéma et Arts du spectacle, co-auteur du livre « Petites Mythologies Flamandes » (éd. La lettre volée) Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE