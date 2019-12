Les Éclaireurs : La qualité vocale, le développement personnel, et le conseiller du pape sur Auvio

Ce samedi 14 décembre 2019 Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Bernard Harmegnies, Docteur en Sciences psychopédagogiques, Fondateur et Président de l'Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage à l'UMONS & Président de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut ; Nicolas Marquis, Docteur en Sciences sociales et politiques, Co-Directeur du CASPER à l'Université Saint Louis-Bruxelles & Eva Trizzullo, Aspirante FNRS, doctorante en Histoire de l'Art et Archéologie, attachée à l'UR Transitions de l'ULiège.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs