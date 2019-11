Les Éclaireurs : La justice restauratrice et le support social sur Auvio

Ce samedi 16 novembre 2019, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Sébastien d'Oreye, Ingénieur Informaticien, enseignant à l'Ecole Centrale des Arts et Métiers (ECAM ), Chercheur et porteur du projet EGONET au CERDECAM (Centre de Recherche et Développement de l'ECAM) et Anne Lemonne, Docteure en criminologie, Département de criminologie de l'INCC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie).

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE