Les Éclaireurs : Le patrimoine, la fiscalité et l'algue aux mille vertus sur Auvio

Ce samedi 9 novembre 2019, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont :



Gersande Blanchard, Docteur en Sciences Biologiques (UNamur), spécialisée en écologie des eaux douces et responsable du projet First Spin Off- Microspir à l'Université de Liège ; Christian Ost, Docteur en Economie, Recteur honoraire et Professeur à l'ICHEC Brussel Management School (Haute Ecole ICHEC - ECAM - ISFSC) où il enseigne l'économie ; et Maxime Uhoda, Docteur en Sciences Politiques et Sociales et collaborateur scientifique au Tax Institute de l'Université de Liège et chercheur au Centre d'étude de l'administration fiscale de la région bruxelloise.

