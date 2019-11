Les Éclaireurs : Le labo du futur, le non-verbal et le robot tueur sur Auvio

Ce samedi 2 novembre 2019, les invités de Fabienne Vande Meerssche dans LES ECLAIREURS sont Marie-des-Neiges Ruffo de Bonneval de la Fare des Comtes de Sinopoli de Calabre, Chercheure Post-Doc à l'Université Catholique de Lille et Chargée de cours à l'Université de Namur ; François Rocca, chercheur et responsable de projets à l’Institut NUMEDIART de l'UMONS et développeur du jeu « CODOBOT » pour l’apprentissage ludique et tangible de la programmation & Sami Yunus, Chimiste, maker et chercheur scientifique pluridisciplinaire à titre indépendant et à l’Université de Liège. Ces trois chercheurs participent à Namur, au Kikk Festival 2019, consacré aux innovations technologiques digitales. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE

