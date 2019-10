Les Éclaireurs : La femme objet, l'armée des papes et la résistance aux traitements anti cancéreux sur Auvio

Ce samedi 12 octobre 2019 Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS trois nouveaux Chercheurs Qualifiés FNRS : Philippe Bernard, Docteur en Sciences Psychologiques- Centre de Recherche en Psychologie Sociale et Interculturelle de ULB; Cyril Corbet, Docteur en biologie cellulaire- Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC)de l'UCLouvain & Christophe Masson, Docteur en Histoire, Art et Archéologie- Unité de recherche Transitions de l'ULiège.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE