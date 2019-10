Les Éclaireurs : LES 100 ANS DU PRIX NOBEL DE MEDECINE à JULES BORDET sur Auvio

Ce samedi 5 octobre 2019, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS :



Renaud Bardez, Historien, attaché au Département des bibliothèques et de l'information scientifique à l'ULB ;



Michel Goldman, Médecin chercheur, Professeur d'Immunologie médicale et codirecteur de l'Institut interdisciplinaire pour l'Innovation de la Santé à l'ULB



& Jean-Louis Venherweghem, spécialiste en Médecine interne et en Néphrologie, Professeur ordinaire émérite de la Faculté de Médecine de l'ULB et Chef de service honoraire du service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation rénale de l'hôpital Erasme (ULB).



Renaud Bardez, Michel Goldman et Jean-Louis Vanherweghem, font partie du comité scientifique de cette exposition. Ils figurent aussi parmi les auteurs du catalogue qui l'accompagne.

