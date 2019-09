Les Éclaireurs : Résistance et collaboration dans les mémoires familiales et publiques en Belgique sur Auvio

Ce samedi 21 septembre 2019, Fabienne Vande Meerssche reçoit dans Les Eclaireurs trois chercheurs participant au projet scientifique sur la transmission intergénérationnelle des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale dans des familles de résistants et de collaborateurs francophones et flamands. Les invités sont Bruno De Wever, (UGent, UAntwerp) Docteur en Histoire, président du département d'Histoire de l'Université de Gand ; Olivier Luminet, Psychologue, Directeur de recherche FNRS, Professeur à l’UCLouvain et à l’ULB & Valérie Rosoux, Philosophe, Docteur en Science politiques, Maître de recherches FNRS et professeur à l'UcLouvain. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE

Émission Les Éclaireurs