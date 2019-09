Les Eclaireurs - Le petit maraîcher, la citée disparue et le pipi au lit - 07/09/2019

Ce samedi 7 septembre 2019, Fabienne Vande Meerssche(@fvandemeerssche) dans reçoit dans LES ECLAIREURS :

Els Bakker, kinésithérapeute et Docteur en Sciences médicales, responsable de la coordination de l'Unité Recherche de la Formation Continue de la HE Léonard de Vinci à Bruxelles, et co-organisatrice, avec l'UcLouvain, du certificat Universitaire en Périnéologie;

François Blary, archéologue et médiéviste, Professeur en histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge, Co-directeur du CReA-Patrimoine et coordinateur Erasmus-Faculté de Philosophie et Sciences sociales ULB

& Adrien Dockx, bioingénieur en sciences agronomiques, et responsable des projets pour les fermes de l'UCLouvain (Centre Alphonse de Marbaix et Ferme de Lauzelle)

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE