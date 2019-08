Les Eclaireurs - La dent, la lumière, et le papillomavirus - 24/08/2019

Les invités de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont Annick Bruwier, chef de clinique en orthodontie et orthopédie dento-faciale au CHU de Liège et maître de stage coordinateur en orthodontie et orthopédie dento-faciale pour l'ULiège ; Michaël Herfs, docteur en Sciences biomédicales et pharmaceutiques à l'ULiège et Chercheur Qualifié FNRS & François Léo, ingénieur civil et physicien (ULB), docteur en sciences de l'ingénieur et chercheur qualifié FNRS.

(première diffusion le 19 janvier 2019)

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE