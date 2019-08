Les Eclaireurs - La Chine, le polymère et la moelle épinière - 17/08/2019

Les invités de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont Anne des Rieux, Chercheure Qualifié FNRS à l'UCLouvain au Louvain Drug Research Institute, Ezio Gandin, Docteur en Physique, chercheur R&D à Solvay, expert des propriétés mécaniques et électriques des matériaux polymères ; et Thierry Kellner, chargé de cours à l'ULB et titulaire de la "mini-chaire Chine" au Département de Science politique de l'ULB.

(première diffusion le 13 avril 2019)

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE