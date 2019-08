Les Eclaireurs - Le romain, le ruminant et le chat sceptique - 10/08/2019

Les invités de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont : Isabelle Dufrasne, vétérinaire, professeure de Nutrition et Alimentation animale à la Faculté de Médecine Vétérinaire à l'Université de liège et directrice du Centre des Technologies Agronomiques (Modave) ; Nicolas Meunier, historien et philologue classique, professeur invité à l'Université Saint-Louis Bruxelles et collaborateur scientifique à l'UClouvain ; et Nathan Uyttendaele, docteur en sciences, auteur de la chaîne Youtube de vulgarisation scientifique Chat sceptique (première diffusion le 16 février 2019)







REDIFFUSION: samedi 10 août 2019 à 13h10 et dimanche 11 août 2019 à 23h10.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE