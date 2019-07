Les Eclaireurs - La dynamique des glaciers, les arts de la scène et la qualité de l'eau -...

Les invités de Fabienne Vande Meerssche ce samedi 27 juillet dans Les Eclaireurs sont :

Aurore Degré, Ingénieure agronome en Génie rural, professeur à Gembloux Agro Bio Tech, directeure des études du master bioingénieur en Sciences et Technologies de l'environnement et responsable du projet AIL for Water Quality ;

Frank Pattyn, Glaciologue, Professeur à l'ULB, co-directeur du Laboratoire de Glaciologie, Chef du Département Géosciences, Environnement et Société et actuel Président du Comité national belge de recherche sur l'Antarctique ;

et Antoine Vandenbulke, doctorant en Sciences juridiques à l'Université de Liège ; sa recherche porte sur les aspects juridiques du financement public des arts de la scène en Belgique, en France et aux États-Unis.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE