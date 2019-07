Les Eclaireurs - Le feu de bois, la cellule Bêta et l'arsenal préhistorique - 13/07/2019

Ce samedi 13 juillet 2019 les invités de Fabienne Vande Meerssche dans Les Eclaireurs sont:

Tarek Barakat, Docteur en Chimie et chercheur au Laboratoire CMI (chimie des matériaux inorganiques) de l'UNamur ;

Miriam Cnop, Professeure ULB et Directeure de Clinique à l'hôpital Erasme, spécialisée en diabétologie;

et Justin Coppe, aréchologue, chercheur doctorant en archéologie préhistorique au Traceolab de l'ULiège.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE