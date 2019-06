Les Eclaireurs - Carthage, l'orthographe et la vache laitière - 01/06/2019

Ce samedi 1er juin 2019, Fabienne Vande Meerssche reçoit dans Les Eclaireurs :

Marie Dumont, Maître Assistante en langue française à l'HELHA, et doctorante à UMons -Faculté de Psychologie et Sciences de l'éducation ;

Fabrice Nolack Foté, ingénieur en informatique, master en entrepreneuriat technologique industriel (UT Belfort-Montbéliard) et doctorant UMons en développement informatique ;

Elisa Pleuger, licenciée en Histoire de l'Art et Archéologie, master en Archéosciences et Géoenvironnnement à l'Université de Bourgogne (Dijon) et doctorante en Géoarchéologie ULiège-Université Lyon 2.

