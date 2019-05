Les Eclaireurs - HERA AWARDS- FONDATION POUR LES GENERATIONS FUTURES (2) - 18/05/2019

Ce samedi 18 mai 2019, Fabienne Vande Meerssche (@FVandeMeerssche) reçoit dans Les Eclaireurs, trois chercheur.e.s primé.e.s lors des HERA AWARDS, prix décernés par la Fondation pour les Générations futures :

Louise Claerbout, ingénieure civile architecte, diplômée de la Faculté Polytechnique de l'université de Mons, spécialisée en utilisation durable de l'énergie dans le bâtiment, et master en gestion, spécialisée en réhabilitation durable de bâtiments inoccupés ;

Christine Frison, docteure en sciences juridiques, chargée de recherches FNRS-FWO à l'université d'Anvers et à l'UCLouvain et chargée de cours à l'ULB, spécialisée en droit international de l'environnement, droit du développement durable, de la biodiversité et de la biosécurité ;

et Walter Giordano, infirmier instrumentiste (en neurochirurgie, urologie robotique, tissus mous et orthopédie) au CHU Ambroise Paré à Mons, et master en sciences de la santé publique, auteur d'une étude sur le concept de justice organisationnelle face à l'épuisement professionnel.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE